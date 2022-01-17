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В Moderna анонсировали выпуск комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа к осени 2023 года

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Комбинированная вакцина позволит людям получить защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами, отметил Бансель
Комбинированная вакцина позволит людям получить защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами, отметил Бансель
Фото: EPA

Бустерная доза вакцины от американской фармацевтической компании Moderna, действующая одновременно против коронавируса, гриппа и RSV – распространенного респираторного вируса, может быть готова к осени 2023 года.

Об этом 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме, сообщил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, написало Politico.

По его словам, комбинированная вакцина позволит людям получить защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами, без необходимости делать несколько прививок за один зимний инфекционный сезон.

По оценкам Банселя, препарат будет доступен к осени следующего года "хотя бы в некоторых странах".

Вакцина против гриппа, в которой также используется технология мРНК, летом этого года должна перейти к третьей фазе испытаний, отметил гендиректор Moderna.

Контекст:

Вакцина Spikevax от Moderna входит в список COVID-вакцин, одобренных ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила показатель до 90%.

Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма "Дельта", чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Кроме того, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19.

Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna. В связи с этим Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия рекомендовали приостановить вакцинацию против коронавируса мужчин до 30 лет препаратом Spikevax. Использование вакцины от Moderna также приостановила Исландия.

В декабре прошлого года в компании Moderna заявили, что третья доза их вакцины защищает от штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: грипп, исследование, вирус, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Moderna, Стефан Бансель
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