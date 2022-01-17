В Moderna анонсировали выпуск комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа к осени 2023 года

Об этом 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме, сообщил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, написало Politico.

По его словам, комбинированная вакцина позволит людям получить защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами, без необходимости делать несколько прививок за один зимний инфекционный сезон.

По оценкам Банселя, препарат будет доступен к осени следующего года "хотя бы в некоторых странах".

Вакцина против гриппа, в которой также используется технология мРНК, летом этого года должна перейти к третьей фазе испытаний, отметил гендиректор Moderna.