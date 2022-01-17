В Украине за сутки заболели СOVID-19 более 5 тыс. человек

Среди заболевших детей – 407, медработников – 72.
Выздоровело 2520 человек, было госпитализировано – 1213, умерло 78 пациентов. Суточная смертность падает в Украине семь дней подряд, начиная с 10 января, когда было зафиксировано 219 летальных исходов.
Днем ранее, 15 января за сутки выявили 6,4 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 14 января подтвердили 10,5 тыс. случаев COVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 759 530 человек; выздоровело – 3 556 162 человека; летальных исходов – 98 361.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.
В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.