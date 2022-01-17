В Украине за сутки заболели СOVID-19 более 5 тыс. человек

Суточная смертность от коронавирусной инфекции в Украине в последние дни падает Фото: depositphotos.com

Среди заболевших детей – 407, медработников – 72.

Выздоровело 2520 человек, было госпитализировано – 1213, умерло 78 пациентов. Суточная смертность падает в Украине семь дней подряд, начиная с 10 января, когда было зафиксировано 219 летальных исходов.

Днем ранее, 15 января за сутки выявили 6,4 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 14 января подтвердили 10,5 тыс. случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 759 530 человек; выздоровело – 3 556 162 человека; летальных исходов – 98 361.