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В Украине за сутки заболели СOVID-19 более 5 тыс. человек

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Суточная смертность от коронавирусной инфекции в Украине в последние дни падает
Суточная смертность от коронавирусной инфекции в Украине в последние дни падает
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 16 января выявили 5072 новых случаев заболевания СOVID-19. Об этом утром 17 января сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших детей – 407, медработников – 72.

Выздоровело 2520 человек, было госпитализировано – 1213, умерло 78 пациентов. Суточная смертность падает в Украине семь дней подряд, начиная с 10 января, когда было зафиксировано 219 летальных исходов.

Днем ранее, 15 января за сутки выявили 6,4 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 14 января подтвердили 10,5 тыс. случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 759 530 человек; выздоровело – 3 556 162 человека; летальных исходов – 98 361.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волныСтрана прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.

Теги: Министерство здравоохранения, смерть, эпидемия, смертность, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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