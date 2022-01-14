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Эпидпоказатели в Украине. Херсонская область вернулась в "желтую" зону, два региона остаются в "оранжевой"

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В большинстве областей Украины показатели соответствуют "желтой" зоне эпидопасности
В большинстве областей Украины показатели соответствуют "желтой" зоне эпидопасности
Фото: EPA

По данным на 14 января, эпидемические показатели по коронавирусной инфекции в Киеве и 22 областях соответствуют "желтой" зоне карантина, в Ивано-Франковской и Сумской областях – "оранжевой". Обновленные данные опубликованы на сайте Минздрава.

В Сумской и Ивано-Франковской областях, как и в предыдущие дни, превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Херсонская область, показатели которой с 9-го до 13 января соответствовали "оранжевой" зоне, вернулась в "желтую".

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

По состоянию на 14 января в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 183.

Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (379), Ивано-Франковской области (315) и Сумской области (290).

Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 25,7 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в "желтой" зоне.

Осенью ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Теги: Министерство здравоохранения, Сумская область, Херсонская область, Ивано-Франковская область, карантин, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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