Эпидпоказатели в Украине. Херсонская область вернулась в "желтую" зону, два региона остаются в "оранжевой"

В Сумской и Ивано-Франковской областях, как и в предыдущие дни, превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования. Херсонская область, показатели которой с 9-го до 13 января соответствовали "оранжевой" зоне, вернулась в "желтую".

Скриншот: moz.gov.ua

По состоянию на 14 января в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 183.

Самый высокий уровень заболеваемости в Киеве (379), Ивано-Франковской области (315) и Сумской области (290).

Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 25,7 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине заняты 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.