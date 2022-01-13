В Ивано-Франковской области ухудшилась эпидситуация с COVID-19

За последние сутки в Ивано-Франковской области на 22,1% вырос коэффициент выявления новых случаев инфицирования.

Уровень заболеваемости COVID-19 в области составляет 273 на 100 тыс. населения. Выше только в Киеве (378). В этих двух регионах накануне подтвердили больше всего новых случаев COVID-19: в Киеве – 997, в Ивано-Франковской области – 983.

Помимо Ивано-Франковской области, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Сумской (превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования) и Херсонской (превышен уровень госпитализаций) областях.

В целом по Украине уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине составляет 26,3 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Скриншот: moz.gov.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим о приближении региона к "красной" зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.