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В Ивано-Франковской области ухудшилась эпидситуация с COVID-19

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В Украине показатели "оранжевой" зоны карантина имеют три региона
В Украине показатели "оранжевой" зоны карантина имеют три региона
Фото: pixabay.com

Ивано-Франковска область стала третьим регионом Украины, где показатели распространения коронавирусной инфекции ухудшились и теперь соответствуют "оранжевой" зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения на 13 января.

За последние сутки в Ивано-Франковской области на 22,1% вырос коэффициент выявления новых случаев инфицирования.

Уровень заболеваемости COVID-19 в области составляет 273 на 100 тыс. населения. Выше только в Киеве (378). В этих двух регионах накануне подтвердили больше всего новых случаев COVID-19: в Киеве – 997, в Ивано-Франковской области – 983.

Помимо Ивано-Франковской области, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Сумской (превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования) и Херсонской (превышен уровень госпитализаций) областях.

В целом по Украине уровень госпитализации пациентов с COVID-19 в Украине составляет 26,3 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Также в Украине занято 22,1% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных карантинных ограничений, но считается сигнализирующим о приближении региона к "красной" зоне, отмечается на сайте Минздрава.

Решение о переходе региона в другую зону эпидопасности принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций – в случае, когда индикаторные показатели Минздрава, соответствующие тому или иному уровню, сохраняются на протяжении нескольких дней.

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря 2021 года все регионы находятся в "желтой" зоне.

Осенью ряд областей и Киев были в "красной" зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в "желтую". Последними "красную" зону покинули Волынская и Запорожская области.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для "желтого" уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в "желтой" зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

Теги: эпидемия, Сумская область, Херсонская область, Ивано-Франковская область, карантин, Минздрав, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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