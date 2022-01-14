Стало известно, как наказали блогера Залиско за вечеринку в День памяти жертв голодоморов

Сам блогер на заседание суда не явился, вместо него пришел адвокат. Об этом изданию рассказал судья Галицкого райсуда Олег Юркив, который рассматривал дело.

"Заседание суда прошло 13 января. Обвиняемого Александра Залиско не было при рассмотрении дела. Его адвокат заявил, что обвиняемый признает свою вину и соглашается на минимальное наказание. За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тыс. грн штрафа", – рассказал судья.

Контекст:

27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, блогер Залиско устроил во Львове вечеринку по случаю своего дня рождения. В оформлении мероприятия были эротические элементы. Гости танцевали, смотрели откровенные выступления и участвовали в конкурсах. Ведущим вечеринки был актер и телеведущий Остапчук. Он опубликовал в Stories фото праздничного стола, за которым блогеры смеются и едят, подписав его: "Блогерская голодная туса".

Вечеринка вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие бренды, которые сотрудничали с присутствовавшими на мероприятии блогерами, разорвали с ними контракты.

29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала присутствующая среди гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал".

28 ноября Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил, что не позволит "испортить ему настроение". Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

Позже Залиско принес свои извинения и заявил, что готов отвечать за свои поступки. Он также уточнил, что после скандала самые большие национальные бренды разорвали договоры с ним и отказались от дальнейшего сотрудничества.

После вечеринки Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила временно закрыть Дом ученых из-за нарушения карантинных норм.

3 декабря во время визита во Львовский городской совет внезапно скончался 75-летний Роман Славитич, директор Дома ученых, в котором происходила вечеринка блогеров.