Во время визита в мэрию скончался директор Дома ученых во Львове, где блогеры устроили вечеринку

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко написал в Facebook, что 2 декабря Славитыч позвонил ему и договорился о встрече. Она должна была состояться сегодня в 8.00.

По его словам, Славитыч пришел раньше. Коллега Москаленко заметила, что мужчина выглядит нездоровым, и предложила ему воды.

"Он сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали "скорую" и приступили к сердечно-легочной реанимации с применением автоматического внешнего дефибриллятора", – говорится в сообщении мэрии.

После того как приехали медики, они еще час продолжали реанимационные мероприятия, но Славитыч умер. Ему было 75 лет. Как отмечает Zaxid.net, предварительная причина смерти – сердечный приступ.