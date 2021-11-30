Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал

Пустовит: Мне стыдно, что 27 ноября был День памяти жертв голодоморов, а я совсем не помню об этом Скриншот: sashaabo / Instagram

"Мне стыдно, что 27 ноября был День памяти жертв голодоморов, а я совсем не помню об этом, являясь патриоткой и всегда отстаивая страну, в которой живу", – написала Пустовит.

Скриншот: sashaabo / Instagram

"Мне стыдно, что я забываю такие ценные дни. И текста с оправданием и криком о том, почему люди закрывают глаза на все хорошее, а разносят негатив, здесь не будет. Я проанализировала, и все, что мне хочется делать, это сесть вечером с детьми, открыть альбомы и рассказать им историю нашей семьи", – добавила блогер.

Скриншот: sashaabo / Instagram

Пустовит также разместила реакцию на свои посты от подписчиков, в которых те заявили, что даже название их вечеринки перекликалось с День памяти жертв голодоморов.

"Никаких связанных названий не было. Было одно дебильное Stories ведущего [Владимира Остапчука], которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно. Оправдываться я не в состоянии. Я была гостем, который пришел к другу", – заявила Пустовит.

Скриншот: sashaabo / Instagram



Ведущий этой вечеринки Остапчук также опубликовал пост с извинениями за то, что ранее в Stories выложил фото праздничного стола, за которым блогеры смеются и едят. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net.

29 ноября Остапчук написал, что, когда выставлял это фото, не думал, как оно может быть трактовано.

"Хочу извиниться за те неуместные Stories 27 ноября, которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит. И то, что эта подпись может быть трактована с совершенно иным содержанием. Никаким образом мои Stories не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает и иногда секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда чту и уважаю День памяти жертв голодомор", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)