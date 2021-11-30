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30 ноября, 2021
 
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Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал

Пустовит: Мне стыдно, что 27 ноября был День памяти жертв голодоморов, а я совсем не помню об этом
Пустовит: Мне стыдно, что 27 ноября был День памяти жертв голодоморов, а я совсем не помню об этом
Скриншот: sashaabo / Instagram

Украинский блогер Александра Пустовит (1,9 млн фолловеров), принимавшая участие 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в вечеринке по случаю дня рождения украинского Instagram-блогера Александра Залиско (1,1 млн подписчиков), 30 ноября в Instagram Stories принесла свои публичные извинения.

"Мне стыдно, что 27 ноября был День памяти жертв голодоморов, а я совсем не помню об этом, являясь патриоткой и всегда отстаивая страну, в которой живу", – написала Пустовит.

Скриншот: sashaabo / Instagram
Скриншот: sashaabo / Instagram

"Мне стыдно, что я забываю такие ценные дни. И текста с оправданием и криком о том, почему люди закрывают глаза на все хорошее, а разносят негатив, здесь не будет. Я проанализировала, и все, что мне хочется делать, это сесть вечером с детьми, открыть альбомы и рассказать им историю нашей семьи", – добавила блогер.

Скриншот: sashaabo / Instagram
Скриншот: sashaabo / Instagram

Пустовит также разместила реакцию на свои посты от подписчиков, в которых те заявили, что даже название их вечеринки перекликалось с День памяти жертв голодоморов. 

"Никаких связанных названий не было. Было одно дебильное Stories ведущего [Владимира Остапчука], которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно. Оправдываться я не в состоянии. Я была гостем, который пришел к другу", – заявила Пустовит.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Скриншот: sashaabo / Instagram

Ведущий этой вечеринки Остапчук также опубликовал пост с извинениями за то, что ранее в Stories выложил фото праздничного стола, за которым блогеры смеются и едят. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net.

29 ноября Остапчук написал, что, когда выставлял это фото, не думал, как оно может быть трактовано.

"Хочу извиниться за те неуместные Stories 27 ноября, которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит. И то, что эта подпись может быть трактована с совершенно иным содержанием. Никаким образом мои Stories не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает и иногда секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда чту и уважаю День памяти жертв голодомор", – написал он.

Контекст:

День памяти жертв голодоморов отмечают в Украине в четвертую субботу ноября. В этом году это было 27 число. 

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Блогер Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Комментарии к этому посту он закрыл. Блогер подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

"Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный "яд" вокруг!" – написал он.

Теги: Голодомор, скандал, блогеры, Владимир Остапчук, Александра Пустовит
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