Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит

Залиско: Я принимаю последствия своих поступков
Залиско: Я принимаю последствия своих поступков
Фото: o_zalisko / Instagram

Украинский Instagram-блогер Александр Залиско (1,1 млн подписчиков), устроивший 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов во Львове громкую вечеринку по случаю своего дня рождения, 30 ноября разместил в своем блоге шестиминутный ролик с извинениями.

По словам Залиско, когда он приглашал гостей, не обратил внимание на то, что 27 ноября в 2021 года является Днем памяти жертв голодоморов. 

"Я готов отвечать за свои поступки и принимаю последствия своих поступков. Эти дни стали меня очень сложными. За двое суток меня лишено практически всех источников доходов. Самые большие национальные бренды разорвали договора со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Я хочу искренне извиниться перед людьми, чьи чувства и патриотические ценности я неумышленно оскорбил. Это была необдуманная ошибка, не более", – заявил блогер.

Залиско также обратил внимание на то, что в один день с ним "родилось много людей, как и в другие траурные дни".

"Возникает вопрос – а можем ли мы упрекать тех, кто имеет свой личный повод веселиться в эти дни, если на законодательном уровне все это разрешено. Можем, потому что нарушаются моральные принципы. Но это в природе человека – праздновать, так мы отвлекаемся и продолжаем жить. Хотелось бы определиться на законодательном уровне, чтобы больше никто не был ненарочно обиженным", – резюмировал он.

Контекст:

День памяти жертв голодоморов отмечают в Украине в четвертую субботу ноября. В этом году это было 27 число. 

День рождения Залиско совпал с этим днем. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net. 29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала присутствующая среди гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильного Stories спровоцировало всеукраинский скандал".

Изначально Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

Теги: Львов, Голодомор, соцсети, скандал, блогеры, Владимир Остапчук, Александра Пустовит
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