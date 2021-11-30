"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит

По словам Залиско, когда он приглашал гостей, не обратил внимание на то, что 27 ноября в 2021 года является Днем памяти жертв голодоморов.

"Я готов отвечать за свои поступки и принимаю последствия своих поступков. Эти дни стали меня очень сложными. За двое суток меня лишено практически всех источников доходов. Самые большие национальные бренды разорвали договора со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Я хочу искренне извиниться перед людьми, чьи чувства и патриотические ценности я неумышленно оскорбил. Это была необдуманная ошибка, не более", – заявил блогер.

Залиско также обратил внимание на то, что в один день с ним "родилось много людей, как и в другие траурные дни".

"Возникает вопрос – а можем ли мы упрекать тех, кто имеет свой личный повод веселиться в эти дни, если на законодательном уровне все это разрешено. Можем, потому что нарушаются моральные принципы. Но это в природе человека – праздновать, так мы отвлекаемся и продолжаем жить. Хотелось бы определиться на законодательном уровне, чтобы больше никто не был ненарочно обиженным", – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЛЕКСАНДР ЗАЛІСКО (@o_zalisko)