Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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Жена Остапчука ответила блогеру Пустовит, обвинившей шоумена в скандале из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв голодоморов

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Кристина Остапчук заступилась за мужа перед блогером Пустовит
Кристина Остапчук заступилась за мужа перед блогером Пустовит
Фото: kristygor / Instagram

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук 30 ноября в Instagram Stories прокомментировала обвинение украинского блогера-миллионника Александры Пустовит в адрес ее мужа в связи с вечеринкой, которая прошла 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в Доме ученых во Львове по случаю дня рождения украинского Instagram-блогера Александра Залиско.

В разгар праздника его ведущий Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net. 29 ноября Остапчук извинился за свой поступок.

30 ноября присутствовавшая на празднике в числе гостей Пустовит заявила, что "одно дебильное Stories ведущего спровоцировало всеукраинский скандал". Мы все об этом говорили, но было поздно. Оправдываться я не в состоянии. Я была гостем, который пришел к другу", – написала она после того, как обнародовала публикацию с извинениями.

"Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, если ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро", – написала ей в ответ жена шоумена.

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

"Молодец, что мужа защищаешь, умничка", – в свою очередь отреагировала Пустовит. По словам Кристины Остапчук, после этих слов блогер ее заблокировала. 

Скриншот: kristygor / Instagram
Скриншот: kristygor / Instagram

Контекст:

Блогер Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Комментарии к этому посту он закрыл. Блогер подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

"Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный "яд" вокруг!" – написал он.

День памяти жертв голодоморов отмечают в Украине в четвертую субботу ноября. В этом году это было 27 число. 

Теги: Голодомор, скандал, Владимир Остапчук, Александра Пустовит
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