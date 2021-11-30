Жена Остапчука ответила блогеру Пустовит, обвинившей шоумена в скандале из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв голодоморов

В разгар праздника его ведущий Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net. 29 ноября Остапчук извинился за свой поступок.

30 ноября присутствовавшая на празднике в числе гостей Пустовит заявила, что "одно дебильное Stories ведущего спровоцировало всеукраинский скандал". Мы все об этом говорили, но было поздно. Оправдываться я не в состоянии. Я была гостем, который пришел к другу", – написала она после того, как обнародовала публикацию с извинениями.

"Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, если ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро", – написала ей в ответ жена шоумена.

Скриншот: kristygor / Instagram

"Молодец, что мужа защищаешь, умничка", – в свою очередь отреагировала Пустовит. По словам Кристины Остапчук, после этих слов блогер ее заблокировала.

Скриншот: kristygor / Instagram