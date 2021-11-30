Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться

"Хочу извиниться за те неуместные Stories 27 ноября, которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию. Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит. И то, что эта подпись может быть трактована с совершенно иным содержанием. Никаким образом мои Stories не имели отношения ко Дню памяти. Я понимаю, что это меня не оправдывает и иногда секундное недумание может иметь непоправимые последствия. Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него. Как всегда, чту и уважаю День памяти жертв голодоморов", – написал ведущий.

Контекст:

27 ноября, в разгар вечеринки в Stories Остапчук выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса". Впоследствии это фото исчезло из его Instagram, но его успело опубликовать издание Zaxid.net.

Блогер Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Комментарии к этому посту он закрыл. Блогер подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

"Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных забав. Поэтому хватит распылять информационный "яд" вокруг!" – написал он.

Присутствовавшая на празднике блогер Александра Пустовит заявила 30 ноября, что "одно дебильное Stories ведущего спровоцировало всеукраинский скандал". Мы все об этом говорили, но было поздно. Оправдываться я не в состоянии. Я была гостем, который пришел к другу", – написала она после того, как обнародовала публикацию с извинениями.

День памяти жертв голодоморов отмечают в Украине в четвертую субботу ноября. В этом году это было 27 число.

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.