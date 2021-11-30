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ОБЩЕСТВО

Бренды массово отказываются от работы с блогерами из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов

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Вечеринка состоялась 27 ноября
Вечеринка состоялась 27 ноября
Фото: o_zalisko / Instagram

Ряд украинских брендов отказались сотрудничать с блогерами, участвовавшими в вечеринке в День памяти жертв голодоморов. Ее устроил Instagram-блогер Александр Залиско, праздновавший день рождения.

В частности, бренд PepsiCo Ukraine в комментариях к своему посту заявил, что они завершили сотрудничество с Залиско еще в октябре.

Скриншот: PepsiCo Ukraine / Facebook
Скриншот: PepsiCo Ukraine / Facebook

Маркетплейс Rozetka сообщил, что пересмотрит сотрудничество с участвовавшими в вечеринке блогерами. Соответствующий скриншот в Facebook опубликовал руководитель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смолий.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4625613507476415&set=p.4625613507476415&type=3

Также на ситуацию в комментариях под своим постом отреагировала и "Новая пошта", заявив, что не поддерживает высмеивание памятных событий и их обесценивание в любом виде.

"Мы считаем, что в любом праздновании всегда есть место для уважения к другим, в частности, ожидаем этого от блогеров, к которым очень часто прислушиваются многие люди, особенно молодежь и дети. Безусловно, мы будем учитывать недавний инцидент в нашем выборе лидеров мнений для дальнейшего сотрудничества. Пока с блогерами, о которых идет речь, у нас нет действующих контрактов и договоренностей и, учитывая их действия, не будет", – говорится в сообщении.

Скриншот: Нова пошта / Facebook
Скриншот: Нова пошта / Facebook

Журналист LB.ua опубликовал скриншот, на котором бренд Lovare сообщил, что тоже прекратит сотрудничество с блогерами.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209450259530546&set=p.10209450259530546&type=3

Сеть магазинов METRO в комментариях под своим постом назвала неприемлемым для себя продолжение сотрудничества с блогерами Залиском, Александрой Пустовит, Наталией Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком.

"При подготовке будущих интеграций с блогерами и другими публичными лицами мы будем более тщательно подходить к выбору партнеров", – отметили в компании.

Скриншот: METRO UA / Facebook
Скриншот: METRO UA / Facebook

Издание "Львіські новини" также сообщает, что о сотрудничества с блогерами отказался бренд мужских костюмов Andreas Moskin.

Смолий в Facebook уточнил, что помимо вышеуказанных брендов сотрудничать отказались также JYSK Ukraine, сеть супермаркетов Фокстрот, сеть магазинов EVA, компании "Хенкель", Flint, мобильный оператор Kyivstar, сеть заправок OKKO, разработчик систем безопасности Ajax Systems, бренд одежды Harvest clothing, магазин бытовой техники Franke, производитель арахисовой пасты ТОМ и производитель бытовой техники Tefal.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4626137697423996&id=100000834337338

Контекст:

Украинский Instagram-блогер Залиско (1,1 млн подписчиков) устроил во Львове громкую вечеринку по случаю своего дня рождения 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов. В оформлении мероприятия были эротические элементы. Ведущим вечеринки был актер и телеведущий, ведущий шоу "Маска" и "Співають всі!" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук. Он опубликовал в Stories фото праздничного стола, за которым блогеры смеются и едят и подписал его: "Блогерская голодная туса". 

Вечеринка вызвала резонанс в соцсетях. Позже Залиско подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories.

Теги: Львов, Новая почта, Голодомор, ОККО, METRO, бренд, PepsiCo, вечеринка, Фокстрот
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