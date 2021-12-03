"Подумаем о легкости, с которой бросаем камни в других". Ведущий "блогерской голодной тусы" прокомментировал смерть директора львовского Дома ученых

"Лента принесла ужасную новость, умер Роман Ильич Славитич, директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнования родным", – написал Остапчук.

Он попросил своих подписчиков "затихнуть" и подумать "о легкости, с которой бросаем камни в других".

Комментарии под своим сообщением Остапчук закрыл.

Украинский Instagram-блогер Александр Залиско (1,1 млн подписчиков), который был организатором громкой вечеринки во Львове по случаю своего дня рождения, также прокомментировал смерть Славитича.

"Сегодня произошло плохое событие, очень ужасное событие. И я не знаю, как о нем говорить. Сегодня умер директор Дома ученых Роман Славитич. Я выражаю свои соболезнования семье и всем коллегам. Роман Славитич не выдержал давления, которое было на него в последние дни. Я воспринимаю это как персональный урок, я уже несу ответственность за свои необдуманные поступки. Прошу всех набрать воздух в грудь и почтить память Славитича", – сказал Залиско.

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