"Подумаем о легкости, с которой бросаем камни в других". Ведущий "блогерской голодной тусы" прокомментировал смерть директора львовского Дома ученых

"Лента принесла ужасную новость, умер Роман Ильич Славитич, директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнования родным", – написал Остапчук.
Он попросил своих подписчиков "затихнуть" и подумать "о легкости, с которой бросаем камни в других".
Комментарии под своим сообщением Остапчук закрыл.
Украинский Instagram-блогер Александр Залиско (1,1 млн подписчиков), который был организатором громкой вечеринки во Львове по случаю своего дня рождения, также прокомментировал смерть Славитича.
"Сегодня произошло плохое событие, очень ужасное событие. И я не знаю, как о нем говорить. Сегодня умер директор Дома ученых Роман Славитич. Я выражаю свои соболезнования семье и всем коллегам. Роман Славитич не выдержал давления, которое было на него в последние дни. Я воспринимаю это как персональный урок, я уже несу ответственность за свои необдуманные поступки. Прошу всех набрать воздух в грудь и почтить память Славитича", – сказал Залиско.
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27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, блогер Залиско устроил во Львове громкую вечеринку по случаю своего дня рождения. В оформлении мероприятия были эротические элементы. Гости танцевали, смотрели откровенные выступления и участвовали в конкурсах. Ведущим вечеринки был актер и телеведущий Владимир Остапчук. Он опубликовал в Stories фото праздничного стола, за которым блогеры смеются и едят, подписав его: "Блогерская голодная туса".
Вечеринка вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие бренды, которые сотрудничали с присутствовавшими на мероприятии блогерами, разорвали с ними контракты.
29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала присутствующая среди гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал".
Изначально Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.
Позже Залиско принес свои извинения и заявил, что готов отвечать за свои поступки. Он также уточнил, что после скандала самые большие национальные бренды разорвали договоры с ним и отказались от дальнейшего сотрудничества.
3 декабря, во время визита во Львовский городской совет, внезапно скончался 75-летний Роман Славитич, директор Дома ученых, в котором происходила громкая вечеринка блогеров. Об этом сообщили во Львовском городском совете.