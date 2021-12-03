"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения

Залиско о смерти Славитыча: Он не выдержал давления, которое происходило в его сторону в последние дни Фото: o_zalisko / Instagram

"Это большое горе. Я сочувствую семье Романа и всем, кто сотрудничал с ним. Он не выдержал того давления, которое происходило в его сторону в последние дни. Я прошу всех, кого это касается – пожалуйста, думайте о людях. О тех, кто опосредованно стал участниками событий, связанных с празднованием моего дня рождения. Я воспринимаю все происходящее как большой урок для меня. И я уже несу персональную ответственность за свои поступки, как это должно быть. Я снова и снова извиняюсь за непродуманность моих поступков", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОЛЕКСАНДР ЗАЛІСКО (@o_zalisko)

Спустя час он разместил еще одно обращение, в котором разревелся перед камерой.

"Почему вы делаете из меня виноватого? Я не являюсь причиной смерти директора Дома ученых. Мои друзья здесь ни при чем. Почему вы пишете мне миллион комментариев, чтобы я умер. Мы возвращаемся в средневековье. Может, вы хотите меня сжечь? Что вы хотите еще от меня? Я очень сочувствую семье погибшего. Но это точно то, чего я не хотел", – переходя на крик, заявил он.

Залиско также подчеркнул, что не может перед камерой сдерживать эмоции.