"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения

"Это большое горе. Я сочувствую семье Романа и всем, кто сотрудничал с ним. Он не выдержал того давления, которое происходило в его сторону в последние дни. Я прошу всех, кого это касается – пожалуйста, думайте о людях. О тех, кто опосредованно стал участниками событий, связанных с празднованием моего дня рождения. Я воспринимаю все происходящее как большой урок для меня. И я уже несу персональную ответственность за свои поступки, как это должно быть. Я снова и снова извиняюсь за непродуманность моих поступков", – заявил он.
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Спустя час он разместил еще одно обращение, в котором разревелся перед камерой.
"Почему вы делаете из меня виноватого? Я не являюсь причиной смерти директора Дома ученых. Мои друзья здесь ни при чем. Почему вы пишете мне миллион комментариев, чтобы я умер. Мы возвращаемся в средневековье. Может, вы хотите меня сжечь? Что вы хотите еще от меня? Я очень сочувствую семье погибшего. Но это точно то, чего я не хотел", – переходя на крик, заявил он.
Залиско также подчеркнул, что не может перед камерой сдерживать эмоции.
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Дом ученых во Львове недавно попал в скандал после того, как в 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в нем прошла вечеринка по случаю дня рождения Залиско. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса".
Вечеринка вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие бренды, которые сотрудничали с присутствовавшими на мероприятии блогерами, разорвали с ними контракты.
29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала находившаяся в числе гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал".
Сам Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.
Позже Залиско принес свои извинения и сказал, что готов отвечать за свои поступки. Он также уточнил, что после скандала самые большие национальные бренды разорвали договоры с ним и отказались от дальнейшего сотрудничества.
3 декабря стало известно, что во время визита во Львовский городской совет внезапно скончался 75-летний директор Дома ученых во Львове Роман Славитыч. Как отмечает Zaxid.net, предварительная причина смерти – сердечный приступ.
Ведущий вечеринки Остапчук назвал новость о смерти Славитича "ужасной".