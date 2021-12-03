Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти голодоморов проходила вечеринка блогеров

Остапчук был ведущим этого мероприятия.

"Лента принесла ужасную новость, скончался Роман Ильич Славитыч, директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнование родным. Для остальных – давайте помолчим и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой – о легкости, с которой бросаем камни в других", – написал он.

Ведущий отметил, что сознательно лишает подписчиков возможности комментировать эту публикацию.

Контекст:

Дом ученых во Львове недавно попал в скандал после того, как в 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в нем прошла вечеринка по случаю дня рождения блогера Александра Залиско. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса".

Вечеринка вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие бренды, которые сотрудничали с присутствовавшими на мероприятии блогерами, разорвали с ними контракты.

29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала находившаяся в числе гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал".

Сам Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

Позже Залиско принес свои извинения и сказал, что готов отвечать за свои поступки. Он также уточнил, что после скандала самые большие национальные бренды разорвали договоры с ним и отказались от дальнейшего сотрудничества.

3 декабря стало известно, что во время визита во Львовский городской совет внезапно скончался 75-летний директор Дома ученых во Львове Роман Славитыч. Как отмечает Zaxid.net, предварительная причина смерти – сердечный приступ.