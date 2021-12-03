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03 декабря, 2021
 
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Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти голодоморов проходила вечеринка блогеров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остапчук был ведущим на вечеринке, которая проходила 27 декабря в Доме ученых во Львове
Остапчук был ведущим на вечеринке, которая проходила 27 декабря в Доме ученых во Львове
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 3 декабря в Instagram назвал ужасной новость о внезапной смерти 75-летнего Романа Славитыча – директора львовского Дома ученых, где 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, проходила вечеринка по случаю дня рождения блогера Адександра Залиско.

Остапчук был ведущим этого мероприятия.

"Лента принесла ужасную новость, скончался Роман Ильич Славитыч, директор львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнование родным. Для остальных – давайте помолчим и подумаем обо всем этом каждый наедине с собой – о легкости, с которой бросаем камни в других", – написал он.

Ведущий отметил, что сознательно лишает подписчиков возможности комментировать эту публикацию.

Контекст:

Дом ученых во Львове недавно попал в скандал после того, как в 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в нем прошла вечеринка по случаю дня рождения блогера Александра Залиско. В разгар праздника ведущий мероприятия Владимир Остапчук в Stories выложил фото праздничного стола, за которым сидели приглашенные блогеры. Снимок он подписал: "Блогерская голодная туса".

Вечеринка вызвала широкий резонанс в соцсетях. Многие бренды, которые сотрудничали с присутствовавшими на мероприятии блогерами, разорвали с ними контракты.

29 ноября Остапчук извинился за свой поступок. Также свои извинения 30 ноября обнародовала находившаяся в числе гостей на этом празднике украинский блогер-миллионник Александра Пустовит. При этом она обвинила Остапчука в том, что его "дебильное Stories спровоцировало всеукраинский скандал".

Сам Залиско после резонанса в соцсетях и СМИ заявил 28 ноября, что не позволит "испортить ему настроение". Он подчеркнул, что считает День памяти жертв голодоморов важным днем и уважает людей, которые вспоминают о нем и зажигают свечу, но искренне, а не ставят картинку в Stories, а потом идут на концерт или в ресторан с друзьями.

Позже Залиско принес свои извинения и сказал, что готов отвечать за свои поступки. Он также уточнил, что после скандала самые большие национальные бренды разорвали договоры с ним и отказались от дальнейшего сотрудничества.

3 декабря стало известно, что во время визита во Львовский городской совет внезапно скончался 75-летний директор Дома ученых во Львове Роман Славитыч. Как отмечает Zaxid.net, предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Теги: смерть, Голодомор, скандал, Владимир Остапчук
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