В Украине подтвердили наибольшее за последние два месяца число новых случаев COVID-19

"19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 492). [...] Также за прошедшие сутки госпитализирован 2 151 человек, летальных исходов – 131, выздоровели – 4 446 человек", – говорится в сообщении.
Это наибольший суточный прирост инфицированных коронавирусом за последние два месяца. Последний раз больше больных выявляли 18 ноября 2021 года – 20 050.
Сутками ранее, 18 января 2022 года, в стране зафиксировали 12 815 новых инфицирований.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 799 382 случая коронавирусной инфекции, скончались 98 843 пациента с COVID-19, выздоровели 3 571 782 человека.
По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Ивано-Франковской области (2777), наибольшая суточная смертность – в Харьковской области (16).
Всего за сутки 19 января в Украине сделали 111 137 тестов на коронавирус.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В октябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.
В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.