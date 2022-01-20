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ОБЩЕСТВО

В Украине подтвердили наибольшее за последние два месяца число новых случаев COVID-19

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В Украине подтвердили 3,8 млн случаев COVID-19
В Украине подтвердили 3,8 млн случаев COVID-19
Фото: ЕРА

19 января в Украине подтвердили 18 479 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом утром 20 января проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 492). [...] Также за прошедшие сутки госпитализирован 2 151 человек, летальных исходов – 131, выздоровели – 4 446 человек", – говорится в сообщении.

Это наибольший суточный прирост инфицированных коронавирусом за последние два месяца. Последний раз больше больных выявляли 18 ноября 2021 года – 20 050.

Сутками ранее, 18 января 2022 года, в стране зафиксировали 12 815 новых инфицирований.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 799 382 случая коронавирусной инфекции, скончались 98 843 пациента с COVID-19, выздоровели 3 571 782 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/300081828812707

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Ивано-Франковской области (2777), наибольшая суточная смертность – в Харьковской области (16).

Всего за сутки 19 января в Украине сделали 111 137 тестов на коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волныСтрана прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, Харьковская область, Ивано-Франковская область, смертность, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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