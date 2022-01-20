В Украине подтвердили наибольшее за последние два месяца число новых случаев COVID-19

"19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 492). [...] Также за прошедшие сутки госпитализирован 2 151 человек, летальных исходов – 131, выздоровели – 4 446 человек", – говорится в сообщении.

Это наибольший суточный прирост инфицированных коронавирусом за последние два месяца. Последний раз больше больных выявляли 18 ноября 2021 года – 20 050.

Сутками ранее, 18 января 2022 года, в стране зафиксировали 12 815 новых инфицирований.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 799 382 случая коронавирусной инфекции, скончались 98 843 пациента с COVID-19, выздоровели 3 571 782 человека.

По данным Минздрава, больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в среду в Ивано-Франковской области (2777), наибольшая суточная смертность – в Харьковской области (16).

Всего за сутки 19 января в Украине сделали 111 137 тестов на коронавирус.