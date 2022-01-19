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За сутки в Украине коронавирус подтвердили почти у 13 тыс. граждан

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Выздоровели от COID-19 за сутки 5413 человек
Выздоровели от COID-19 за сутки 5413 человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 18 января зафиксировано 12 815 новых случаев COVID-19. Об этом утром 19 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 1422 ребенка и 464 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Ивано-Франковской области – 1575, Киеве – 1268 и Львовской области – 956.

Выздоровело 5413 человек, 163 больных COVID-19 умерли. Попал в больницу 2401 пациент. За сутки сделали около 97,6 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,78 млн человек, умерло – 98 712.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/299495025538054

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волныСтрана прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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