За сутки в Украине коронавирус подтвердили почти у 13 тыс. граждан

Среди заболевших – 1422 ребенка и 464 медработника.

По данным Минздрава, больше всего инфицированных коронавирусом выявили в Ивано-Франковской области – 1575, Киеве – 1268 и Львовской области – 956.

Выздоровело 5413 человек, 163 больных COVID-19 умерли. Попал в больницу 2401 пациент. За сутки сделали около 97,6 тыс. тестов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,78 млн человек, умерло – 98 712.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.