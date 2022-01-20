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Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили еще в одном регионе Украины

"Омикрон" обнаружили в 13 образцах из Ивано-Франковской области
"Омикрон" обнаружили в 13 образцах из Ивано-Франковской области
Фото: ЕРА

Еще одним регионом Украины, где подтвердили штамм коронавирусной инфекции "Омикрон", стала Ивано-Франковская область. Об этом 19 января сообщил в Facebook глава Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Руслан Савчук.

"Из Центра общественного здоровья Минздрава Украины получили результаты тестирования носоглоточных смывов, которые мы направляли для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2. [...] В 13 образцах обнаружен штамм "Омикрон", – написал он.

Савчук отметил, что доминирующим штаммом коронавируса остается "Дельта", его подтвердили в 30 образцах, отправленных в Центр общественного здоровья.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1656812461334445&id=100010171200074

Ранее в тот же день министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что "Омикрон" подтвердили у пациентов из Киева, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. 11 января 2020 года в ВОЗ заявили, что через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта". 

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.

В Национальной академии наук Украины отметили 12 января, что Украина вошла в новую волну распространения COVID-19, которая в том числе связана с заразностью "Омикрона". 

По данным Минздрава, с начала эпидемии в Украине подтвердили 3,78 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 98 712 пациентов с COVID-19.

Теги: эпидемия, Ивано-Франковская область, болезнь, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Руслан Савчук, тестирование, штамм, мутация, Омикрон
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