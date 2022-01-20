Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили еще в одном регионе Украины

"Омикрон" обнаружили в 13 образцах из Ивано-Франковской области Фото: ЕРА

"Из Центра общественного здоровья Минздрава Украины получили результаты тестирования носоглоточных смывов, которые мы направляли для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2. [...] В 13 образцах обнаружен штамм "Омикрон", – написал он.

Савчук отметил, что доминирующим штаммом коронавируса остается "Дельта", его подтвердили в 30 образцах, отправленных в Центр общественного здоровья.

Ранее в тот же день министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что "Омикрон" подтвердили у пациентов из Киева, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областей.