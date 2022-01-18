В Минздраве Украины назвали симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

В Украине первый случай заражение "Омикроном" подтвердили в середине декабря Фото: depositphotos.com

"Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдаются насморк (73%), головная боль (67,5%), усталость (63,5), чихание (60%), боль в горле (59,6%)", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине.

"В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другое. Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи", – проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе советуют людям с симптомами ОРВИ обращаться к семейному врачу.

"Тот, в свою очередь, должен дать направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции", – напомнили в Минздраве.