В Минздраве Украины назвали симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

"Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдаются насморк (73%), головная боль (67,5%), усталость (63,5), чихание (60%), боль в горле (59,6%)", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине.
"В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другое. Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи", – проинформировали в ведомстве.
В пресс-службе советуют людям с симптомами ОРВИ обращаться к семейному врачу.
"Тот, в свою очередь, должен дать направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции", – напомнили в Минздраве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".
В Украине первый случай заражение "Омикроном" подтвердили в середине декабря.
В Национальной академии наук Украины считают, что на прошлой неделе Украина вошла в новую волну распространения COVID-19, которая в том числе связана с заразностью "Омикрона".