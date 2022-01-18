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В Минздраве Украины назвали симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

В Украине первый случай заражение "Омикроном" подтвердили в середине декабря
В Украине первый случай заражение "Омикроном" подтвердили в середине декабря
Фото: depositphotos.com

Минздрав Украины в Facebook 18 января опубликовал симптомы штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон".

"Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных "Омикроном" чаще всего наблюдаются насморк (73%), головная боль (67,5%), усталость (63,5), чихание (60%), боль в горле (59,6%)", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который в настоящее время доминирует в Украине.

"В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другое. Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи", – проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе советуют людям с симптомами ОРВИ обращаться к семейному врачу.

"Тот, в свою очередь, должен дать направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции", – напомнили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/298922068928683

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта". 

В Украине первый случай заражение "Омикроном" подтвердили в середине декабря.

В Национальной академии наук Украины считают, что на прошлой неделе Украина вошла в новую волну распространения COVID-19, которая в том числе связана с заразностью "Омикрона". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Омикрон
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