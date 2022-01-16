В Индии подтвердили самое большое суточное количество случаев COVID-19 за восемь месяцев

В Индии выявили более 7 тыс. случаев нового варианта COVID-19 "Омикрон" Фото: EPA

Всего в Индии подтвердили 37,1 млн случаев инфекции. В стране, в частности, выявили 7743 случая нового штамма коронавируса "Омикрон".

Умерло за сутки 314 человек, всего в стране число жертв COVID-19 достигло 486 066 человек.

Как отмечает Reuters, за прошлые сутки в Индии было подтверждено самое большое количество случаев коронавируса за восемь месяцев.