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В Китае против COVID-19 привиты почти 90% населения

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По количеству прививок от COVID-19 материковый Китай занимает первое место в мире
По количеству прививок от COVID-19 материковый Китай занимает первое место в мире
Фото: EPA

В Китае против коронавируса полностью вакцинировали почти 90% населения. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 16 января.

По количеству сделанных прививок материковый Китай занимает первое место в мире (2,9 млрд). 89,5% населения получили минимум одну дозу, а 86% прошли полный курс иммунизации двумя дозами. Данные о бустерных дозах отсутствуют.

На втором месте Индия (1,6 млрд прививок, 47,1% полностью вакцинированного населения), на третьем – страны Евросоюза (786,4 млн прививок, 71,5% полностью вакцинированного населения), на четвертом – США (526,8 млн прививок, 62,3% полностью вакцинированного населения), на пятом – Бразилия (почти 340 млн прививок, 75,1% полностью вакцинированного населения).

Всего в мире сделали более 9,69 млрд прививок, вакцинация стартовала в 184 странах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае по состоянию на 16 января подтвердили 117,8 тыс. случаев инфекции, умерло 4849 человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Китай, Бразилия, вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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