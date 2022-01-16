В Китае против COVID-19 привиты почти 90% населения

По количеству прививок от COVID-19 материковый Китай занимает первое место в мире Фото: EPA

По количеству сделанных прививок материковый Китай занимает первое место в мире (2,9 млрд). 89,5% населения получили минимум одну дозу, а 86% прошли полный курс иммунизации двумя дозами. Данные о бустерных дозах отсутствуют.

На втором месте Индия (1,6 млрд прививок, 47,1% полностью вакцинированного населения), на третьем – страны Евросоюза (786,4 млн прививок, 71,5% полностью вакцинированного населения), на четвертом – США (526,8 млн прививок, 62,3% полностью вакцинированного населения), на пятом – Бразилия (почти 340 млн прививок, 75,1% полностью вакцинированного населения).

Всего в мире сделали более 9,69 млрд прививок, вакцинация стартовала в 184 странах.