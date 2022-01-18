"Омикрон" по заразности можно сравнить с корью. Он придет в каждую носоглотку – Комаровский

"То, что очевидно медицинской науке: заразность "Омикрона" приближается к заразности кори. А это одна из самых заразных инфекций, существующих на земном шаре. Сравниться с корью не может, наверное, ничто. "Омикрон" практически такой же. Как я сказал месяц назад, "Омикрон" придет в каждую носоглотку. Каждый человек получит "Омикрон". Тут никакие маски, никакие противоэпидемические мероприятия не сработают. То есть мы все получим этот вирус. И чем это кончится? Скорее всего, те, кто привит, и те, кто болел, получат легкую форму заболевания", – сказал Комаровский.

Если сравнивать "Омикрон" с гриппом, то грипп чаще вызывает осложнения, но "Омикрон" более заразен, продолжил он.

"Возьмем грипп. Одному из 100 человек становится плохо. А здесь тот же грипп, но плохо становится одному из 1000. Реально плохо. Но заболеют десятки миллионов. Поэтому общее количество тех, кому будет очень плохо, на кого не хватит медицины, кислорода и всего остального, будет огромным", – прогнозирует эксперт.

Он убежден, что новая волна коронавируса из-за "Омикрона" в Украине началась, но пока это не отображается в статистике из-за низкого уровня тестирования.

"Мне кажется, мы уже давно переступили этот порог. Просто, учитывая, какое количество тестов мы делаем за "бесплатно"... Чтобы вы понимали, американский Конгресс чуть ли не каждый день рассказывает, какое количество денег – миллиардов – они выделяют на то, чтобы закупить бесплатные тесты. Если в США за день (за один день!) выявлено более 1 млн случаев коронавирусной инфекции, вы понимаете, сколько тестов сделали? Если бы мы делали столько же тестов, естественно, у нас была бы совсем другая картина", – убежден доктор.

Гордон спросил, почему коронавирусом сейчас заражаются даже привитые и переболевшие COVID-19. В качестве примера он привел своего отца, который заболел второй раз после двух доз вакцины.

"Это особенность, как организм, иммунная система реагирует именно на этого возбудителя. Мы не можем ни с помощью вакцинации, ни с помощью перенесенного заболевания создать нейтрализующие антитела. То есть которые будут идеально подходить новому вирусу. Условно говоря, когда к нам в организм попадет вирус, то те антитела, которые у нас есть вследствие вакцинации, не могут полностью его нейтрализовать. Они ослабляют его действие, не дают ему нас убить, но защитить от болезни не могут. Это особенность коронавируса вследствие его мутации", – объяснил Комаровский.

При этом он призвал вакцинироваться и делать бустерные прививки от коронавируса.

"[Бустерную прививку должны сделать] все взрослые жители страны старше 18 лет, особенно, конечно же, все группы риска – 60+, [у кого есть] диабет, ожирение. Это минимально возможное зло в сложившихся обстоятельствах", – сказал доктор.

Он отказался прогнозировать, как пандемия коронавируса будет развиваться дальше. Доктор считает, что пока это невозможно, потому что еще даже в декабре было сложно представить, что появится штамм коронавируса, который будет заразнее "Дельты".

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00