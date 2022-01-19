Ляшко назвал регионы Украины, где выявили штамм коронавируса "Омикрон"

По его словам, вариант "Омикрон" подтвердили у пациентов из Киева, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областей.

"Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", – отметил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм "Омикрон" становится доминирующим в мире. 11 января в ВОЗ заявили, что через шесть-восемь недель "Омикроном" может заразиться более половины населения Европы.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что "Омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем "Дельта".

В Украине первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в середине декабря.

В Национальной академии наук Украины отметили 12 января, что Украина вошла в новую волну распространения COVID-19, которая в том числе связана с заразностью "Омикрона".

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело около 3,78 млн человек, умерло – 98 712.