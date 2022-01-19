Украинские министры получили бустерную дозу вакцины от COVID-19

Ляшко отметил, что после получения второй дозы вакцины уже прошло шесть месяцев и можно делать бустерную прививку Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Вместе с коллегами из Кабинета Министров Украины получил свою бустерную дозу антиковидной вакцины. От моей второй прививки прошло более шести месяцев, поэтому воспользовался возможностью получить дополнительную защиту от коронавирусной болезни. Базовый курс прививки был вакциной AstraZeneca, бустерная доза, согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, – мРНК-вакциной. Я выбрал Moderna", – заявил министр.

О вакцинации сообщил также министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"Сам вакцинировался и всех приглашаю", – написал он в Telegram.

Бустерную дозу получил также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Бустерная вакцина – done! Вместе с коллегами-министрами сегодня сделал третью прививку от COVID-19. Верю и ученым, и врачам, которые доказали, что вакцинация снижает шансы заболеть коронавирусом, а если уж так произошло, течение болезни должно быть значительно легче. Это особенно важно, ведь, по данным ВОЗ, нас ожидает новая волна, связанная с распространением штамма "Омикрон", – написал министр в Telegram.