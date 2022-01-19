Украинские министры получили бустерную дозу вакцины от COVID-19

"Вместе с коллегами из Кабинета Министров Украины получил свою бустерную дозу антиковидной вакцины. От моей второй прививки прошло более шести месяцев, поэтому воспользовался возможностью получить дополнительную защиту от коронавирусной болезни. Базовый курс прививки был вакциной AstraZeneca, бустерная доза, согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, – мРНК-вакциной. Я выбрал Moderna", – заявил министр.
О вакцинации сообщил также министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Сам вакцинировался и всех приглашаю", – написал он в Telegram.
Бустерную дозу получил также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Бустерная вакцина – done! Вместе с коллегами-министрами сегодня сделал третью прививку от COVID-19. Верю и ученым, и врачам, которые доказали, что вакцинация снижает шансы заболеть коронавирусом, а если уж так произошло, течение болезни должно быть значительно легче. Это особенно важно, ведь, по данным ВОЗ, нас ожидает новая волна, связанная с распространением штамма "Омикрон", – написал министр в Telegram.
Получение членами Кабмина бустерной дозы вакцины 19 января анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито более 15 млн человек, из них получили две дозы более 14,34 млн украинцев, дополнительную дозу – почти 10,7 тыс. человек, бустерную дозу – почти 131,2 тыс. граждан.