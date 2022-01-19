ГОРДОН
 
 
МИР

В Израиле зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Израиле с начала эпидемии подтвердили почти 1,8 млн случаев коронавирусной инфекции
В Израиле с начала эпидемии подтвердили почти 1,8 млн случаев коронавирусной инфекции
Фото: EPA

В Израиле за сутки 18 января подтвердили 71 593 новых случая коронавируса. Это новый ежедневный рекорд, сообщил глава министерства здравоохранения страны Нахман Эш, отмечает Times of Israel.

Эш сказал, что 526 человек с COVID-19 были госпитализированы в тяжелом состоянии по сравнению с 498 во вторник вечером.

Издание пишет, что минздрав Израиля не обновлял свою панель данных по COVID-19 с воскресенья по вторник в связи техническими проблемами. И, похоже, проблемы сохранялись в среду утром.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 19 января 2022 года в Израиле с начала эпидемии подтвердили почти 1,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 8318 пациентов с COVID-19.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Израиль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера . Фото
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера . Фото
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой
"Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают". Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей женой
"Обнаженная", "Чертовски горячая женщина!" 52-летняя Лопес показала голую грудь
"Обнаженная", "Чертовски горячая женщина!" 52-летняя Лопес показала голую грудь
"Выпила веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова поскандалила с бортпроводником в самолете и показала неприличный жест
"Выпила – веди себя нормально. Стыдно за тебя", "Стыд и срам!" Волочкова поскандалила с бортпроводником в самолете и показала неприличный жест
Названы новая дата и место проведения 64-й церемонии вручения "Грэмми"
Названы новая дата и место проведения 64-й церемонии вручения "Грэмми"
35-летняя Лохан показала вблизи лицо без макияжа
35-летняя Лохан показала вблизи лицо без макияжа
"Трындец полный", "Накачанная кукла", "Из нее делают дурочку". 75-летняя мама Королевой снялась в лосинах и короне
"Трындец полный", "Накачанная кукла", "Из нее делают дурочку". 75-летняя мама Королевой снялась в лосинах и короне
"Все и даже больше". Экс-участница "НеАнгелов" Вика расставила голые ноги перед объективом и задрала майку
"Все и даже больше". Экс-участница "НеАнгелов" Вика расставила голые ноги перед объективом и задрала майку
"Ну здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные". Кухар в свой день рождения оголила декольте
"Ну здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные". Кухар в свой день рождения оголила декольте
"Точка кипения". Болдуин показал, как выглядит спустя три месяца после убийства оператора на съемках фильма "Ржавчина"
"Точка кипения". Болдуин показал, как выглядит спустя три месяца после убийства оператора на съемках фильма "Ржавчина"
"Ничего жарить не нужно". Рецепт творожного завтрака, который заменит сырники и запеканку
"Ничего жарить не нужно". Рецепт творожного завтрака, который заменит сырники и запеканку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (148561)
2
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова в миниплатье подняла ноги перед камерой (133965)
3
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (76385)
4
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (68385)
5
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке (47682)
6
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (45017)
7
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь (42293)
8
Полуголая 48-летняя Клум покрутила пятой точкой перед камерой и присела, разведя ноги (40598)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS