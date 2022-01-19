В Израиле зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

Эш сказал, что 526 человек с COVID-19 были госпитализированы в тяжелом состоянии по сравнению с 498 во вторник вечером.
Издание пишет, что минздрав Израиля не обновлял свою панель данных по COVID-19 с воскресенья по вторник в связи техническими проблемами. И, похоже, проблемы сохранялись в среду утром.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 19 января 2022 года в Израиле с начала эпидемии подтвердили почти 1,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 8318 пациентов с COVID-19.