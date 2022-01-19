В Израиле зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

В Израиле с начала эпидемии подтвердили почти 1,8 млн случаев коронавирусной инфекции Фото: EPA

Эш сказал, что 526 человек с COVID-19 были госпитализированы в тяжелом состоянии по сравнению с 498 во вторник вечером.

Издание пишет, что минздрав Израиля не обновлял свою панель данных по COVID-19 с воскресенья по вторник в связи техническими проблемами. И, похоже, проблемы сохранялись в среду утром.