В Израиле заявили, что начнут вакцинировать от COVID-19 младенцев

Директор по международным отношениям израильского МОЗ Ашер Шалмон заявил, что вакцинация младенцев может начаться уже в апреле.
"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я считаю, что до апреля это будет расширено для всех возрастов старше шести месяцев", – сказал он.
Эпидемиолог, советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович отметил, что родители не должны терять бдительность относительно штамма коронавируса "Омикрон", считая его более легким, пишет издание.
"Дети часто болеют гораздо меньше, чем взрослые, но они могут иметь PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, следствие COVID-19) и длительный COVID-19, поэтому вакцины важны, и для детей до пяти лет будут вакцины", – сказал Давидович.
Эпидемиолог также добавил, что "Омикрон" более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Израиль, по его словам, в будущем намерен внести прививку от коронавируса в график вакцинации для детей.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На 12 января 2022 года в мире подтвердили 312,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 5,5 млн пациентов с COVID-19.
В конце 2021 года в мире в очередной раз ухудшилась эпидемическая ситуация, это связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон", который обнаружили в ЮАР 22 ноября. Он имеет большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство.
8 января 2022 года стало известно, что на Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон".
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 12 января 2022 года в Израиле с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 8290 пациентов с COVID-19.