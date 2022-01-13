В Израиле заявили, что начнут вакцинировать от COVID-19 младенцев

Вакцинация младенцев в Израиле может начаться уже в апреле Фото: ua.depositphotos.com

Директор по международным отношениям израильского МОЗ Ашер Шалмон заявил, что вакцинация младенцев может начаться уже в апреле.

"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я считаю, что до апреля это будет расширено для всех возрастов старше шести месяцев", – сказал он.

Эпидемиолог, советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович отметил, что родители не должны терять бдительность относительно штамма коронавируса "Омикрон", считая его более легким, пишет издание.

"Дети часто болеют гораздо меньше, чем взрослые, но они могут иметь PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, следствие COVID-19) и длительный COVID-19, поэтому вакцины важны, и для детей до пяти лет будут вакцины", – сказал Давидович.

Эпидемиолог также добавил, что "Омикрон" более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Израиль, по его словам, в будущем намерен внести прививку от коронавируса в график вакцинации для детей.