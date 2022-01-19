За сутки от коронавируса привились 85 тыс. украинцев

Первую дозу получил 30 201 человек, 36 744 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 614 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 17 618 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили две дозы 14 343 487 человек, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178. В общей сложности сделано 29 538 475 прививок.
На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 18 января делали вакцинами четырех производителей: Pfizer (61 991), Sinovac (13 790), Moderna (7267) и AstraZeneca (2129).
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.