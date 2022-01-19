За сутки от коронавируса привились 85 тыс. украинцев

Первую дозу получил 30 201 человек, 36 744 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 614 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 17 618 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили две дозы 14 343 487 человек, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178. В общей сложности сделано 29 538 475 прививок.

На сайте Минздрава указано, что прививки украинцам 18 января делали вакцинами четырех производителей: Pfizer (61 991), Sinovac (13 790), Moderna (7267) и AstraZeneca (2129).