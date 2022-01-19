Члены Кабмина Украины сегодня получат бустерные дозы вакцины от коронавируса – Шмыгаль

"Сегодня после заседания правительства члены Кабинета Министров Украины будут делать третью (бустерную) дозу от коронавирусной болезни. То есть те, кто имеет возможность для этого, сегодня провакцинируются бустерной дозой", – сказал Шмыгаль.

Он также призвал всех граждан Украины привиться от COVID-19.