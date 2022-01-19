Члены Кабмина Украины сегодня получат бустерные дозы вакцины от коронавируса – Шмыгаль

"Сегодня после заседания правительства члены Кабинета Министров Украины будут делать третью (бустерную) дозу от коронавирусной болезни. То есть те, кто имеет возможность для этого, сегодня провакцинируются бустерной дозой", – сказал Шмыгаль.
Он также призвал всех граждан Украины привиться от COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито более 15 млн человек, из них получили две дозы более 14,34 млн украинцев, дополнительную дозу – почти 10,7 тыс. человек, бустерную дозу – почти 131,2 тыс. граждан.