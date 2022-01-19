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ОБЩЕСТВО

США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer

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Правительство США передало Украине почти 3,2 млн доз вакцин против коронавируса через COVAX, отметили в ЮНИСЕФ
Правительство США передало Украине почти 3,2 млн доз вакцин против коронавируса через COVAX, отметили в ЮНИСЕФ
Фото: UNICEF Ukraine / Twitter

Правительство Соединенных Штатов передало Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19. Об этом сообщается 19 января в Twitter посольства США в Украине.

"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта "Омикрон", – говорится в сообщении.

На сайте ЮНИСЕФ отмечается, что в Украину было доставлено 999 180 доз препарата от Pfizer/BioNTech.

"Поступление дополнительных доз вакцин усилит нашу способность противостоять распространению новых штаммов и пандемии", – подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 19 января правительство США выделило около $10 млн в поддержку вакцинации в Украине и передало стране почти 3,2 млн доз вакцин (от Moderna и Pfizer/BioNTech) против коронавируса через COVAX.

Контекст:

COVAX – всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа стран к препаратам от коронавируса.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито от COVID-19 более 15,05 млн человек, из них около 14,34 млн – получили две дозы, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178. В общей сложности сделано почти 29,54 млн прививок.

Теги: США, Украина, правительство, посольство США, ЮНИСЕФ, вакцинация, помощь, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, Pfizer, штамм, Омикрон
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