США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer

"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта "Омикрон", – говорится в сообщении.
Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron. pic.twitter.com/4LrXQWcxsU— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 19, 2022
На сайте ЮНИСЕФ отмечается, что в Украину было доставлено 999 180 доз препарата от Pfizer/BioNTech.
"Поступление дополнительных доз вакцин усилит нашу способность противостоять распространению новых штаммов и пандемии", – подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По состоянию на 19 января правительство США выделило около $10 млн в поддержку вакцинации в Украине и передало стране почти 3,2 млн доз вакцин (от Moderna и Pfizer/BioNTech) против коронавируса через COVAX.
COVAX – всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа стран к препаратам от коронавируса.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине привито от COVID-19 более 15,05 млн человек, из них около 14,34 млн – получили две дозы, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178. В общей сложности сделано почти 29,54 млн прививок.