США передали Украине еще около 1 млн доз вакцины Pfizer

Правительство США передало Украине почти 3,2 млн доз вакцин против коронавируса через COVAX, отметили в ЮНИСЕФ Фото: UNICEF Ukraine / Twitter

"Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта "Омикрон", – говорится в сообщении.

Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron. pic.twitter.com/4LrXQWcxsU — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 19, 2022

На сайте ЮНИСЕФ отмечается, что в Украину было доставлено 999 180 доз препарата от Pfizer/BioNTech.

"Поступление дополнительных доз вакцин усилит нашу способность противостоять распространению новых штаммов и пандемии", – подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По состоянию на 19 января правительство США выделило около $10 млн в поддержку вакцинации в Украине и передало стране почти 3,2 млн доз вакцин (от Moderna и Pfizer/BioNTech) против коронавируса через COVAX.