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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки сделали более 86 тыс. прививок от COVID-19

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С начала кампании вакцинации от коронавируса в Украине привито хотя бы одной дозой 15,1 млн человек
С начала кампании вакцинации от коронавируса в Украине привито хотя бы одной дозой 15,1 млн человек
Фото: depositphotos.com

20 января в Украине сделали 86 146 прививок против COVID-19. Об этом утром 21 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 21 255 человек", – сказано в сообщении

С начала вакцинальной кампании привит 15 109 351 человек. Из них получили две дозы 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. В общей сложности сделано 29 699 380 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/300689158751974

18 января в Украине от коронавируса вакцинировали 85,2 тыс. человек, 19 января – 74,7 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

20 января 2022 года в Минздраве объявили о начале новой вспышки коронавирусной инфекции.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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