Австрия первой в Евросоюзе ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

Закон об обязательной вакцинации в Австрии вступает в силу 1 февраля Фото: EPA

За соответствующий закон, который вступает в силу 1 февраля, проголосовало подавляющее большинство депутатов. Издание отмечает, что около 75% населения Австрии получили по крайней мере одну вакцину от коронавируса, а 72% полностью вакцинированы, что соответствует среднеевропейскому уровню полной вакцинации в 70%.

Первоначально правительство Австрии хотело, чтобы все лица в возрасте 14 лет и старше были обязаны пройти вакцинацию, теперь эта мера распространяется только на взрослых, за исключением беременных и лиц, освобожденных по медицинским показаниям.

"Вакцинация – это возможность для общества достичь прочной и постоянной свободы, потому что вирус не сможет нас больше ограничивать", – заявил перед парламентскими дебатами канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Против закона выступил лидер Австрийской партии свободы (Freiheitlichen Partei Österreichs) Герберт Кикль, заявивший, что документ "прокладывает путь к тоталитаризму в Австрии".