Верховный суд Украины дал разъяснение об отстранении от работы сотрудников, не вакцинированных от коронавируса

В письме отмечено, что согласно положениям действующего законодательства, граждане Украины обязаны заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, проходить профилактические медицинские осмотры и вакцинироваться.
Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам, в случае отказа или уклонения они отстраняются от выполнения указанных видов работ.
Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против коронавируса, утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 04 октября 2021 года № 2153.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
5 ноября в Фонде социального страхования сообщили, что не будут оплачивать больничные листы украинцам, которых отстранят от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации от коронавируса.
9 ноября Минздрав расширил перечень профессий, для которых на период карантина обязательна вакцинация от коронавируса.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.