Верховный суд Украины дал разъяснение об отстранении от работы сотрудников, не вакцинированных от коронавируса

Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда профессий в сентябре 2021 года Фото: EPA

В письме отмечено, что согласно положениям действующего законодательства, граждане Украины обязаны заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, проходить профилактические медицинские осмотры и вакцинироваться.

Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам, в случае отказа или уклонения они отстраняются от выполнения указанных видов работ.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против коронавируса, утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 04 октября 2021 года № 2153.