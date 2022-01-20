ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Верховный суд Украины дал разъяснение об отстранении от работы сотрудников, не вакцинированных от коронавируса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда профессий в сентябре 2021 года
Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда профессий в сентябре 2021 года
Фото: EPA

Верховный Суд Украины разъяснил, является ли законным отстранение от работы невакцинированных от коронавируса работников. Разъяснение обнародовала 18 января Федерация профсоюзов Украины, опубликовавшая письмо Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

В письме отмечено, что согласно положениям действующего законодательства, граждане Украины обязаны заботиться о своем здоровье и здоровье детей, не вредить здоровью других граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством, проходить профилактические медицинские осмотры и вакцинироваться.

Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам, в случае отказа или уклонения они отстраняются от выполнения указанных видов работ.

Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против коронавируса, утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 04 октября 2021 года № 2153

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

5 ноября в Фонде социального страхования сообщили, что не будут оплачивать больничные листы украинцам, которых отстранят от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации от коронавируса. 

9 ноября Минздрав расширил перечень профессий, для которых на период карантина обязательна вакцинация от коронавируса.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Теги: вакцинация, Верховный Суд, работа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (171328)
2
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (141136)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (94238)
4
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (61153)
5
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (59077)
6
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (51217)
7
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой (47659)
8
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (41219)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS