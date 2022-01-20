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В пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах Украины начали вводить бустерную дозу вакцины от COVID–19

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Сейчас бустерную дозу вакцины можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны
Сейчас бустерную дозу вакцины можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны
Фото: ЕРА

В пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах Украины начали вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса. Об этом 20 января сообщила пресс–служба "Укрзалізниці".

Сейчас бустерную дозу вакцины можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны:

  • Киев – ежедневно с 8.00 до 23.00;
  • Днепр – с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00;
  • Львов – ежедневно с 15.00 до 18.00;
  • Одесса – с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья;
  • Винница – ежедневно 9.00 до 14.00;
  • Запорожье – ежедневно с 8.00 до 20.00;
  • Николаев – с 11.00 до 16.00 по четным дням;
  • Суммы – вторник и четверг с 12.00 до 15.00;
  • Полтава – с 8.30 до 15.00, суббота и воскресенье с 8.30 до 10.00;
  • Ровно – ежедневно с 9.00 до 14.00;
  • Хмельницкий – ежедневно с 10.00 до 16.00;
  • Кривой Рог – по вторникам с 8.00 до 12.00;
  • Коростень – с 8.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья;
  • Каменское – с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 14.00;
  • Конотоп – вторник и четверг с 12.00 до 15.00, в субботу с 9.00 до 12.00;
  • Коломыя – по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00), по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00 (перерыв 14.00 – 15.00), по субботам и воскресеньям с 9.00 до 14.00;
  • Ковель – ежедневно с 10.00 до 18.00;
  • Шепетовка – с 9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Как отметили в компании, для бустерной дозы предпочтение будет предоставляться вакцинам Pfizer и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза.

По данным "Укрзалізниці", с начала функционирования пунктов вакцинации на железнодорожных вокзалах прививки от коронавируса там сделали более 121 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине прививки сделали более 15,08 млн человек, из них две дозы – более 14,37 млн украинцев. Дополнительную дозу получили более 11,2 тыс. человек, бустерную дозу – более 146 тыс.

Теги: Украина, Укрзалізниця, вакцинация, вокзал, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, Moderna
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