В пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах Украины начали вводить бустерную дозу вакцины от COVID–19

Сейчас бустерную дозу вакцины можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны Фото: ЕРА

Сейчас бустерную дозу вакцины можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны:

Киев – ежедневно с 8.00 до 23.00;

Днепр – с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00;

Львов – ежедневно с 15.00 до 18.00;

Одесса – с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья;

Винница – ежедневно 9.00 до 14.00;

Запорожье – ежедневно с 8.00 до 20.00;

Николаев – с 11.00 до 16.00 по четным дням;

Суммы – вторник и четверг с 12.00 до 15.00;

Полтава – с 8.30 до 15.00, суббота и воскресенье с 8.30 до 10.00;

Ровно – ежедневно с 9.00 до 14.00;

Хмельницкий – ежедневно с 10.00 до 16.00;

Кривой Рог – по вторникам с 8.00 до 12.00;

Коростень – с 8.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья;

Каменское – с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 14.00;

Конотоп – вторник и четверг с 12.00 до 15.00, в субботу с 9.00 до 12.00;

Коломыя – по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00), по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00 (перерыв 14.00 – 15.00), по субботам и воскресеньям с 9.00 до 14.00;

Ковель – ежедневно с 10.00 до 18.00;

Шепетовка – с 9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Как отметили в компании, для бустерной дозы предпочтение будет предоставляться вакцинам Pfizer и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза.

По данным "Укрзалізниці", с начала функционирования пунктов вакцинации на железнодорожных вокзалах прививки от коронавируса там сделали более 121 тыс. человек.