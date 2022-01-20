В пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах Украины начали вводить бустерную дозу вакцины от COVID–19

Сейчас бустерную дозу вакцины можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны:
Как отметили в компании, для бустерной дозы предпочтение будет предоставляться вакцинам Pfizer и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза.
По данным "Укрзалізниці", с начала функционирования пунктов вакцинации на железнодорожных вокзалах прививки от коронавируса там сделали более 121 тыс. человек.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
Всего с начала кампании по вакцинации в Украине прививки сделали более 15,08 млн человек, из них две дозы – более 14,37 млн украинцев. Дополнительную дозу получили более 11,2 тыс. человек, бустерную дозу – более 146 тыс.