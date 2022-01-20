В Украине за сутки сделали 75 тыс. прививок от COVID-19, больше всего – в Харьковской области

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине почти год Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 74 759 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 26 976 человек, получили вторую дозу – 32 338 человек, получили дополнительную дозу – 518 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 14 927 человек", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 827 мобильных бригад иммунизации, 3280 пунктов и 445 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали 19 января в Харьковской области (7624), а также в Днепропетровской области (7465) и Киеве (7335).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 29 613 234 прививок. Вакцинировано 15 080 101 человек, из них получили первую дозу 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу 11 205 человек, получили бустерную дозу – 146 105 человек", – рассказали в ведомстве.

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в среду вакциной от Pfizer (53 961). Всего вводили четыре разных препарата.

18 января в Украине от коронавируса вакцинировали 85 тыс. человек.