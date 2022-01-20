ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки сделали 75 тыс. прививок от COVID-19, больше всего – в Харьковской области

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине почти год
Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине почти год
Фото: ЕРА

19 января в Украине сделали почти 75 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. Об этом 20 января проинформировал специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 74 759 человек. Из них вакцинированы первой дозой – 26 976 человек, получили вторую дозу – 32 338 человек, получили дополнительную дозу – 518 человек, получили ревакцинальную (бустерную) дозу – 14 927 человек", – говорится в сообщении.

В среду прививки делали 827 мобильных бригад иммунизации, 3280 пунктов и 445 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали 19 января в Харьковской области (7624), а также в Днепропетровской области (7465) и Киеве (7335).

"Всего с начала кампании по вакцинации сделано 29 613 234 прививок. Вакцинировано 15 080 101 человек, из них получили первую дозу 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу 11 205 человек, получили бустерную дозу – 146 105 человек", – рассказали в ведомстве.

Большинство прививок, по данным Минздрава, делали в среду вакциной от Pfizer (53 961). Всего вводили четыре разных препарата.

18 января в Украине от коронавируса вакцинировали 85 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Теги: Харьковская область, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, здравоохранение, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как же он вас любит", "Сколько страсти". Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем
"Как же он вас любит", "Сколько страсти". Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Принц Эндрю удалил свои аккаунты в соцсетях
Секс-скандал с участием сына Елизаветы II. Принц Эндрю удалил свои аккаунты в соцсетях
Блогер Стужук призналась, за что в Украине ей платят до $200 тыс. в месяц
Блогер Стужук призналась, за что в Украине ей платят до $200 тыс. в месяц
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Супер попка". Каменских показала голый пах в движении
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Супер попка". Каменских показала голый пах в движении
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
"Наприседала", "Правильный ракурс". Каминская показала, как выглядит голой со спины
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины"
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  "500–600 человек смогут купить билеты". Нацотбор на "Евровидение 2022" пройдет в присутствии зрителей
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
  В больнице скончался 37-летний французский актер Гаспар Ульель, пострадавший на горнолыжном курорте
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
Зибров, Никитин и Lida Lee. В Киеве состоялся предпремьерный показ комедии "Любовь и блогеры" продюсеров Остапчука и Таллера. Фото
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Ох и Надька", "Такая фигура". Дорофеева засветила голый пах на новом фото из Тулума
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Сегодня они счастливы". 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин показал своих родителей
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Случайное фото, а столько шума". Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
"Ой, Натаха, что-то ты очень красивая. Боюсь, чтобы не украли". 47-летняя жена мэра Кличко засветила интерьер своего дома в Германии
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
  "Катерина сказала: "Если через пять лет буду смотреть и желать тебя, тогда повенчаемся". Усик рассказал, как прошло их с женой венчание
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова в миниплатье подняла ноги перед камерой (162872)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (151597)
3
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (126778)
4
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (77937)
5
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (66222)
6
"Два шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила голую грудь (50410)
7
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке (49502)
8
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (46888)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS