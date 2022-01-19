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Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов в Украине

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По состоянию на 18 января COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали более 10 млн украинцев
По состоянию на 18 января COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали более 10 млн украинцев
Фото: Дія / Facebook

Кабинет Министров на заседании 19 января принял решение сократить срок действия COVID-сертификатов в Украине, сообщает "ГОРДОН".

Как пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, срок действия COVID-сертификата, в том числе и для бустерной дозы, сокращается с 365 дней до 270.

"Теперь кому угодно, кто вакцинировался бустером, третьей [дозой], сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней – девять месяцев", – отметил министр.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

В августе 2021 года стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 сначала действовал 120 дней, 24 ноября срок его действия сократили до 30 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат могут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

В ноябре стало возможным сгенерировать COVID-сертификат о выздоровлении в приложении "Дія". Также в конце года запустили COVID-сертификат для детей от 12 лет и на основании ПЦР-тестов.  

Украинцы, которые будут привиты бустерной дозой вакцины от COVID-19, получат новые COVID-сертификаты в конце января 2022 года. 

По состоянию на 18 января COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали более 10 млн украинцев.

Теги: Украина, Кабинет Министров, вакцинация, приложение Дія, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, COVID-сертификат
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