Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов в Украине

По состоянию на 18 января COVID-сертификаты в "Дії" сгенерировали более 10 млн украинцев Фото: Дія / Facebook

Как пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко, срок действия COVID-сертификата, в том числе и для бустерной дозы, сокращается с 365 дней до 270.

"Теперь кому угодно, кто вакцинировался бустером, третьей [дозой], сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней – девять месяцев", – отметил министр.