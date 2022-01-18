Более 10 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в "Дії"

Из этих 10 млн, в частности, 9,6 млн – это "зеленые" сертификаты о двух дозах и 483 тыс. – "желтые", подтверждающие одну дозу вакцинации от СOVID-19.

Кроме того, около 300 тыс. человек сгенерировали так называемые сертификаты "о выздоровлении" и 14 тыс. – документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.