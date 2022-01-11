Кузин: После бустерной дозы не регистрируют увеличения количества побочных эффектов в сравнении с основным курсом вакцинации

В Украине бустерную дозу вакцины могут получить все желающие в возрасте от 18 лет Фото: EPA

"После бустерной дозы не регистрируют какого-либо увеличения побочных эффектов. В странах, где уже широко внедряют бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", – сообщил Кузин.

Он напомнил, что есть рекомендации делать бустер мРНК вакцинами – это Pfizer или Moderna.

"Выбирать между ними можно. За исключением вакцины CoronaVac. После нее рекомендуется делать бустер Pfizer или CoronaVac. Согласно официальным рекомендациям, человек, получивший прививку CoronaVac, может получить бустер CoronaVac или Pfizer. Эффективность после трех доз CoronaVac составляет 88–90%. После CoronaVac плюс бустер Pfizer – эффективность в среднем 92–95%", – заявил главный санврач.