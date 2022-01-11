Кузин: После бустерной дозы не регистрируют увеличения количества побочных эффектов в сравнении с основным курсом вакцинации

"После бустерной дозы не регистрируют какого-либо увеличения побочных эффектов. В странах, где уже широко внедряют бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", – сообщил Кузин.
Он напомнил, что есть рекомендации делать бустер мРНК вакцинами – это Pfizer или Moderna.
"Выбирать между ними можно. За исключением вакцины CoronaVac. После нее рекомендуется делать бустер Pfizer или CoronaVac. Согласно официальным рекомендациям, человек, получивший прививку CoronaVac, может получить бустер CoronaVac или Pfizer. Эффективность после трех доз CoronaVac составляет 88–90%. После CoronaVac плюс бустер Pfizer – эффективность в среднем 92–95%", – заявил главный санврач.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
По состоянию на 11 января в Украине первую дозу вакцины получили 14,8 млн человек, две дозы – 14 млн, дополнительную дозу – 6669, бустерную – 28 тыс.