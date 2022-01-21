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"7 тыс. человек были там – без масок, без температурного контроля". Назвали причину резкой вспышки COVID-19 в Ивано-Франковске

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В городе проводился ряд праздничных мероприятий
В городе проводился ряд праздничных мероприятий
Фото: suspilne.media

К резкой вспышке коронавируса в Ивано-Франковской области привело установление в Ивано-Франковске рекорда Украины по выполнению коляды с участием нескольких тысяч человек. Об этом сказал гендиректор Ивано-Франковского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук в интервью DW, опубликованном 21 января.

Савчук подчеркнул, что он прогнозировал рост заболеваемости COVID-19.

"То, что он будет столь стремительным, стало очевидно после всех тех мероприятий, которые проводились для установления рекорда Украины по выполнению коляды. В них приняли участие более 4,5 тыс. человек, а, по информации организаторов, еще около 2 тыс. человек не успели зарегистрироваться. Поэтому ориентировочно где-то 7 тыс. человек были там – без масок, без прохождения температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации", – отметил Савчук.

Санврач добавил, что позже в городе и в районах проводился ряд праздничных мероприятий, что также повлияло на быстрое распространение коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января, говорил 14 января главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. "Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся", – сказал он.

В Украине за сутки 20 января выявили 20 156 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело 3 819 538 человек, выздоровело 3 576 268 человек, летальных исходов – 98 993.

20 января глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что ведомство направило представление на введение в Ивано-Франковской области "красного" уровня эпидопасности, поскольку в области превышены три индикаторных показателя, определенных в постановлении Кабмина об адаптивном карантине.

Теги: Ивано-Франковск, рекорд, карантин, болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Руслан Савчук, колядки
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