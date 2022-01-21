"7 тыс. человек были там – без масок, без температурного контроля". Назвали причину резкой вспышки COVID-19 в Ивано-Франковске

Савчук подчеркнул, что он прогнозировал рост заболеваемости COVID-19.

"То, что он будет столь стремительным, стало очевидно после всех тех мероприятий, которые проводились для установления рекорда Украины по выполнению коляды. В них приняли участие более 4,5 тыс. человек, а, по информации организаторов, еще около 2 тыс. человек не успели зарегистрироваться. Поэтому ориентировочно где-то 7 тыс. человек были там – без масок, без прохождения температурного контроля и наличия сертификатов вакцинации", – отметил Савчук.

Санврач добавил, что позже в городе и в районах проводился ряд праздничных мероприятий, что также повлияло на быстрое распространение коронавируса.