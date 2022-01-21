ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Кличко заявил, что выздоровел от COVID-19, и рассказал о коварности штамма "Омикрон"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко призвал киевлян вакцинироваться
Кличко призвал киевлян вакцинироваться
Фото: vitaliyklitschko / Instagram

Киевский городской голова Виталий Кличко 21 января сообщил в Telegram, что получил негативный тест на коронавирус и выздоровел от COVID-19.

"Cначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест", – советует мэр Киева.

Кличко отметил, что течение болезни у него после двух прививок от коронавируса было несложным и быстрым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января в Украине зарегистрировано 3,8 млн случаев болезни и 99 тыс. смертей из-за нее.

В Киеве подтверждено 350,5 тыс. заражений коронавирусом и 8,4 тыс. летальных случаев, сообщается на сайте Кличко.

17 января Кличко заявил, что повторно заразился коронавирусной инфекцией и призвал киевлян беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется.

Теги: Киев, Виталий Кличко, вирус, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция, мэр, штамм, Омикрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это реальная победа", "Какие ноги!" Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Это реальная победа", "Какие ноги!" Сильно постройневшая Мозговая примерила мини-платье, влезть в которое мечтала почти год
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"Не вижу ничего зазорного. Мне сложно ухаживать за ней". Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что оформила мать в пансионат для пожилых людей
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"К беременности". "Пусть принесет уже кого-то в животик". К экс-участнице "НеАнгелов" Вике на Мальдивах прилетел аист
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
  Умер актер и музыкант Мит Лоуф
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Шикарная брюнеточка". Дорофеева снялась с широко разведенными ногами
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Я этого давно ожидал". Основатель "Тартака" Положинский прокомментировал распад группы спустя два года после своего ухода
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
"Ох и звезда", "Вот коза. Такая красивущая, аж глаза радуются". Никитюк показала фигуру в обтягивающем комбинезоне
"Классные арбузики". 44-летняя Чехова показала грудь на пляже
"Классные арбузики". 44-летняя Чехова показала грудь на пляже
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере
"Кормилицу не застуди", "Вот это закаленная у вас киска". Волочкова после Мальдив залезла в бочку со льдом
"Кормилицу не застуди", "Вот это закаленная у вас киска". Волочкова после Мальдив залезла в бочку со льдом
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь". Мейхер показала голую ногу и грудь
"Сильно красивая", "Богиня. Огонь". Мейхер показала голую ногу и грудь
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", дуэт "східзахід" презентовал клип на свой первый трек. Видео
  Участник нацотбора на "Евровидение 2022", дуэт "східзахід" презентовал клип на свой первый трек. Видео
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (128895)
2
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (114357)
3
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (103643)
4
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (87991)
5
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (83574)
6
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (68586)
7
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (53111)
8
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару выставила на обозрение грудь (41342)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS