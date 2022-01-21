Кличко заявил, что выздоровел от COVID-19, и рассказал о коварности штамма "Омикрон"

"Cначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест", – советует мэр Киева.

Кличко отметил, что течение болезни у него после двух прививок от коронавируса было несложным и быстрым.