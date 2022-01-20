В Украину поступило 2 млн экспресс-тестов на коронавирус – Минздрав

Тесты при финансовой поддержке Всемирного банка закупил и доставил в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Стоимость закупки – $7 млн.
"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин подчеркнул важность расширения доступа к бесплатным тестам на коронавирус.
"Увеличение количества тестирований критически важно для контроля за распространением вируса в общинах. Спрос на высококачественные тест-системы постоянно высок. Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное обнаружение контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции. Вместе с вакцинацией это помогает общинам вернуться к нормальной жизни", – сказал он.
В Минздраве сообщили, что тесты передадут госпредприятию "Укрвакцина" для распределения в медучреждениях по всей Украине.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Минздрава, с начала эпидемии в Украине подтвердили 3,8 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 98,8 тыс. пациентов.