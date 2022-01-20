В Украину поступило 2 млн экспресс-тестов на коронавирус – Минздрав

Тесты при финансовой поддержке Всемирного банка закупил и доставил в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Стоимость закупки – $7 млн.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин подчеркнул важность расширения доступа к бесплатным тестам на коронавирус.

"Увеличение количества тестирований критически важно для контроля за распространением вируса в общинах. Спрос на высококачественные тест-системы постоянно высок. Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное обнаружение контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции. Вместе с вакцинацией это помогает общинам вернуться к нормальной жизни", – сказал он.

В Минздраве сообщили, что тесты передадут госпредприятию "Укрвакцина" для распределения в медучреждениях по всей Украине.