Кличко снова заболел COVID-19

"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", – написал Кличко.

Он призвал киевлян беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется.

"Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – добавил Кличко.

В прошлый раз Кличко болел COVID-19 в октябре 2020 года, тогда из-за самоизоляции он не голосовал на местных выборах.

По его словам, чувствовал он себя тогда хорошо. "Немного голос сел, запахи не чувствую. Спортивное прошлое – и крепкая иммунная система отбивается от вируса", – описывал политик свое состояние.