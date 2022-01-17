Кличко снова заболел COVID-19

"Получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел уже вторично. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", – написал Кличко.
Он призвал киевлян беречь себя, поскольку вирус агрессивен и быстро распространяется.
"Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – добавил Кличко.
В прошлый раз Кличко болел COVID-19 в октябре 2020 года, тогда из-за самоизоляции он не голосовал на местных выборах.
По его словам, чувствовал он себя тогда хорошо. "Немного голос сел, запахи не чувствую. Спортивное прошлое – и крепкая иммунная система отбивается от вируса", – описывал политик свое состояние.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 17 января 2022 года в Украине зарегистрировано 3,76 млн случаев болезни и 98,36 смертей из-за нее.
В Киеве подтверждено 345,26 тыс. заражений коронавирусом и 8,37 тыс. летальных случаев, сообщается на сайте Кличко.