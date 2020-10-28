"Голос сел, запахи не чувствую". Кличко рассказал, как переносит COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что у него много работы, несмотря на домашний режим. По его словам, он борется с болезнью и держит связь с городскими службами.

Кличко сказал, что чувствует себя бодро Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 26 октября, сдавал повторный тест на COVID-19, который оказался положительным. Об этом он рассказал на брифинге 28 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Чувствую себя хорошо, бодро. Все время на телефоне, на связи с городскими службами. Много работы, несмотря на то, что нахожусь дома на самоизоляции […] Надеюсь, следующие тесты [на COVID-19] будут отрицательные", – рассказал он.

Киевский голова описал симптомы коронавирусной инфекции.

"Немного голос сел, запахи не чувствую. Спортивное прошлое и крепкая иммунная система отбивается от вируса", – привел он подробности.

О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной инфекции, из них 7474 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 6755 пациентов с COVID-19, вылечились 148 642.