Бульвар Шоубиз
 
14 января, 2022
 
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Wellboy резко состарился на старый Новый год и потроллил мэра Кличко

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Wellboy: А что если на самом деле на улице 2222 год?
Wellboy: А что если на самом деле на улице 2222 год?
Фото: a.wellboy / Instagram

Украинский певец Wellboy 14 января разместил в Instagram серию своих фото, на которых запечатлен с морщинами на лице и седыми волосами.

"А что если на самом деле на улице 2222 год?" – написал он, упомянув знаменитую уже оговорку мэра Киева Виталия Кличко во время выступления на одном из мероприятий.

Накануне нового 2022 года Кличко предложил его встречать с хорошим настроением, но перепрыгнул на два столетия вперед.

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем. 

Теги: Виталий Кличко, Новый год, Wellboy
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