Wellboy резко состарился на старый Новый год и потроллил мэра Кличко

Wellboy: А что если на самом деле на улице 2222 год? Фото: a.wellboy / Instagram

"А что если на самом деле на улице 2222 год?" – написал он, упомянув знаменитую уже оговорку мэра Киева Виталия Кличко во время выступления на одном из мероприятий.

Накануне нового 2022 года Кличко предложил его встречать с хорошим настроением, но перепрыгнул на два столетия вперед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Вельбои * | WELLBOY * (@a.wellboy)