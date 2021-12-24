  Шишки, Леонтович и "Щедрик". Wellboy презентовал анимацию на новогоднюю версию хита "Гуси". Видео

В ремиксе певец упоминает шишки, украинского композитора Николая Леонтовича и его "Щедрик".

Артист заявил, что готовит также новогоднюю версию своего второго трека "Вишні".

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Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.