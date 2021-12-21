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21 декабря, 2021
 
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Тина Кароль заявила, что автор хита "Гуси" Wellboy записал эту песню на ее деньги

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Летом Тина Кароль вместе с Wellboy исполнила трек "Черкай іскру" для ее альбома "Молода кров"
Летом Тина Кароль вместе с Wellboy исполнила трек "Черкай іскру" для ее альбома "Молода кров"
Фото: giulia_ua / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 21 декабря в интервью "КП в Украине" заявила, что занимается раскруткой и продвижением украинского певца Wellboy (Антона Вельбоя) вместе с его продюсером Юрием Бардашем.

Кароль отметила, что артист "первые финансы на запись песни "Гуси" получил из ее рук".

По словам артистки, она познакомилась с певцом благодаря Бардашу, а затем они приняли решение заниматься продвижением Wellboy вместе.

Тина Кароль подчеркнула, что при этом поставила Бардашу условие – он будет продюсером артиста, а она "только соучаствует".

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

В августе Тина Кароль презентовала альбом "Молода кров", в который в том числе вошла ее дуэтная песня с Wellboy – они спели композицию под названием "Черкай іскру". 

Теги: Тина Кароль, певица, Юрий Бардаш, Wellboy
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