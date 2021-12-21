Тина Кароль заявила, что автор хита "Гуси" Wellboy записал эту песню на ее деньги

Летом Тина Кароль вместе с Wellboy исполнила трек "Черкай іскру" для ее альбома "Молода кров" Фото: giulia_ua / Instagram

Кароль отметила, что артист "первые финансы на запись песни "Гуси" получил из ее рук".

По словам артистки, она познакомилась с певцом благодаря Бардашу, а затем они приняли решение заниматься продвижением Wellboy вместе.

Тина Кароль подчеркнула, что при этом поставила Бардашу условие – он будет продюсером артиста, а она "только соучаствует".