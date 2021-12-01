Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
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Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать

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Wellboy: С "Таблеточками" договорился, буду отчислять с продажи процентик на благотворительность
Wellboy: С "Таблеточками" договорился, буду отчислять с продажи процентик на благотворительность
Фото предоставлено командой Wellboy

Украинский певец Wellboy получил от одесского мецената, имя которого не называется, партию кроссовок в подарок. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила команда артиста.

"Ребята, это очень приятно! Очень удивительный год: "Гуси" летят и приносят новые исполнения желаний в мою жизнь. Я хочу, чтобы у каждого, кто делает от души и от всего сердца, произошло чудо. Не сдавайтесь и летите к мечте, верьте в чудеса, они есть! Благодаря этому неожиданному подарку я смогу собрать деньги на новый клип и запустить эстафету добрых дел в канун новогодних праздников", – отреагировал на презент Wellboy.

На своей странице в Instagram певец сообщил, что часть средств от реализации обуви он переведет в благотворительный фонд "Таблеточки".

"Кроссовочки в продаже. Что вам, как вообще? Соберем мне бабки на новый клип? С "Таблеточками" договорился, буду отчислять с продажи процентик на благотворительность", – написал артист.

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу "Х-фактор" на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню "Гуси", которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы "Грибы", фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

Теги: Таблеточки, певец, кроссовки, Wellboy
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