Исполнителю хита "Гуси" подарили партию кроссовок. Wellboy рассказал, что будет с ними делать

Wellboy: С "Таблеточками" договорился, буду отчислять с продажи процентик на благотворительность Фото предоставлено командой Wellboy

"Ребята, это очень приятно! Очень удивительный год: "Гуси" летят и приносят новые исполнения желаний в мою жизнь. Я хочу, чтобы у каждого, кто делает от души и от всего сердца, произошло чудо. Не сдавайтесь и летите к мечте, верьте в чудеса, они есть! Благодаря этому неожиданному подарку я смогу собрать деньги на новый клип и запустить эстафету добрых дел в канун новогодних праздников", – отреагировал на презент Wellboy.

На своей странице в Instagram певец сообщил, что часть средств от реализации обуви он переведет в благотворительный фонд "Таблеточки".

"Кроссовочки в продаже. Что вам, как вообще? Соберем мне бабки на новый клип? С "Таблеточками" договорился, буду отчислять с продажи процентик на благотворительность", – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Вельбои * | WELLBOY * (@a.wellboy)