Тина Кароль озвучила имена украинских артистов, с которыми записала дуэты для нового альбома "Молода кров"

Тина Кароль: Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями Фото: tina_karol / Instagram

В альбом вошли дуэтные композиции, которые Тина Кароль записала с Алиной Паш, Wellboy, Никитой Ломакиным, Иваном Нави, солисткой группы Kazka Александрой Зарицкой, Юрием Самовиловым и группой Latexfauna.

Певица сообщила, что презентация альбома запланирована на 20 августа.

"Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена", – подчеркнула певица.

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