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30 июля, 2021
 
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"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль: Важно быть актуальным сквозь время и соблюдать тонус
Тина Кароль: Важно быть актуальным сквозь время и соблюдать тонус
Фото: tina_karol / Instagram

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль 29 июля разместили ее фото с 12-летним сыном Вениамином Огиром.

"Тина Кароль с сыном Вениамином путешествуют по Исландии", – говорится в подписи.

"Самое дорогое", – прокомментировала подписчица yuliya_pivchuk.

Также опубликовали портретный снимок певицы. На этом фото, как и на предыдущем, она запечатлена без видимого макияжа.

"Важно быть актуальным сквозь время и соблюдать тонус. Ощущать его, нести игривость и некий посыл света и интриги – это все гармония, согласие с собой, принятие и прощение. Даже долголетие зависит от таких обычных, на первых взгляд, слов, но это все философия. И красота женщины, в каком бы возрасте она ни была, также зависит от данных мантр", – в подписи привели высказывание Тины Кароль.

Контекст:

Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. 

Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Теги: Исландия, Тина Кароль, певица, фото, Вениамин Огир, макияж, Евгений Огир
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