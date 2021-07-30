"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа

"Тина Кароль с сыном Вениамином путешествуют по Исландии", – говорится в подписи.

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"Самое дорогое", – прокомментировала подписчица yuliya_pivchuk.

Также опубликовали портретный снимок певицы. На этом фото, как и на предыдущем, она запечатлена без видимого макияжа.

"Важно быть актуальным сквозь время и соблюдать тонус. Ощущать его, нести игривость и некий посыл света и интриги – это все гармония, согласие с собой, принятие и прощение. Даже долголетие зависит от таких обычных, на первых взгляд, слов, но это все философия. И красота женщины, в каком бы возрасте она ни была, также зависит от данных мантр", – в подписи привели высказывание Тины Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)