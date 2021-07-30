"Лицо изменилось", "Видимо, будет девочка". В сети обсуждают новое фото беременной Осадчей

"Кто здесь? Что за женщина в шляпе. Где я ее мог видеть?" – написал он.

На фото супруги запечатлены во время купания в море. Они сейчас отдыхают в Турции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"Катюша, у вас, видимо, будет девочка, беременность вас изменила", – заявила подписчица doliukoksana1979.

"И я так думаю. Лицо изменилось. Будут держать в секрете до последнего", – отметила elena_destinymatrix.