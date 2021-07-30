"Лицо изменилось", "Видимо, будет девочка". В сети обсуждают новое фото беременной Осадчей

"Кто здесь? Что за женщина в шляпе. Где я ее мог видеть?" – написал он.
На фото супруги запечатлены во время купания в море. Они сейчас отдыхают в Турции.
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"Катюша, у вас, видимо, будет девочка, беременность вас изменила", – заявила подписчица doliukoksana1979.
"И я так думаю. Лицо изменилось. Будут держать в секрете до последнего", – отметила elena_destinymatrix.
Горбунов и Осадчая оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана (2017).
У телеведущей есть еще старший сын – 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук. У Горбунова нет детей от первого брака.
18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.