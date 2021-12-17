"Смотрятся, как брат и сестричка". Тина Кароль показала повзрослевшего сына

"К Тине Кароль из Англии приехал 13-летний сын Вениамин, который порадовал маму своими успехами в учебе. Как рассказала артистка, Веня привез табель отличника", – говорится в подписи к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

"Тина и Веня смотрятся как брат и сестричка", – прокомментировала подписчица macula_dina.