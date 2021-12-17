Бульвар Шоубиз
 
17 декабря, 2021
 
Новости

"Смотрятся, как брат и сестричка". Тина Кароль показала повзрослевшего сына

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Тины Кароль один ребенок
У Тины Кароль один ребенок
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 16 декабря разместили ее фото с сыном Вениамином.

"К Тине Кароль из Англии приехал 13-летний сын Вениамин, который порадовал маму своими успехами в учебе. Как рассказала артистка, Веня привез табель отличника", – говорится в подписи к фото.

"Тина и Веня смотрятся как брат и сестричка", – прокомментировала подписчица macula_dina.

Контекст:

Тина Кароль воспитывает сына сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Летом 2021 года Тина Кароль призналась, что хочет еще детей и уже мысленно представляет, какой будет ее дочь. "Я думаю, как для себя организовать этот вопрос. Пока я вижу ее маленькой. Я не вижу ее взрослой еще в своей голове", – рассказала тогда певица. О том, есть ли у нее мужчина, исполнительница не говорит.

Теги: дети, Тина Кароль, певица, фото, Вениамин Огир, Евгений Огир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
  Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду
Алина ГРЕЧАНАЯ
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
  "Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
"Прическу пора бы поменять", "Летучая мышь". В сети обсуждают вечерний образ 39-летней Подольской
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
Звезду "Секса в большом городе", 67-летнего Криса Нота обвинили в изнасилованиях
"Эксперименты продолжаются". Loboda подстриглась и снялась без бюстгальтера
"Эксперименты продолжаются". Loboda подстриглась и снялась без бюстгальтера
"Смотрятся, как брат и сестричка". Тина Кароль показала повзрослевшего сына
"Смотрятся, как брат и сестричка". Тина Кароль показала повзрослевшего сына
"Столько "скорых" мы в жизни не вызывали". Асмус призналась, что была месяц в больнице
"Столько "скорых" мы в жизни не вызывали". Асмус призналась, что была месяц в больнице
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS