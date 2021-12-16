"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь

Певица отметила, что костюм называется "Двойной рай", а его стоимость – 2930 грн.

Для рекламы продукции певица расстегнула рубашку, обнажив нижнюю часть одной груди, а также развела ноги перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol Shop Official (@tinakarol.shop)

"Какая красота", – прокомментировала подписчица mari___mmmmmm.

"О боже, хочу", – отметила fantina_vlg.