"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь

Певица отметила, что костюм называется "Двойной рай", а его стоимость – 2930 грн.
Для рекламы продукции певица расстегнула рубашку, обнажив нижнюю часть одной груди, а также развела ноги перед камерой.
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"Какая красота", – прокомментировала подписчица mari___mmmmmm.
"О боже, хочу", – отметила fantina_vlg.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.